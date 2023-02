Al Micam compratori da tutto il mondo

di Vittorio Bellagamba

Il Micam è la più importante fiera di settore al mondo ed è fondamentale essere presente. Non deve meravigliare, quindi, se i marchi del distretto calzaturiero del fermano decidono di tornare con i propri stand all’interno dei padiglioni di FieraMilano a Rho. Un esempio in tal senso è la Zeis Excelsa di Montegranaro. L’azienda della famiglia Pizzuti ha riportato negli stand di Fiera Milano a Rho i brand Cult, Dockstep’s, Virtus, Oxs e Alberto Guardiani e l’amministratore Massimiliano Rossi ha spiegato: "Siamo molto soddisfatti, la nostra azienda sta crescendo a doppia cifra. Nel 2022 abbiamo fatto registrare un fatturato di 20 milioni di euro con un eloquente +60% rispetto al 2021. Il nostro obiettivo è quello di superare la soglia dei 25 milioni di ricavi nel 2023". Quali sono le strategie future dell’azienda? "Aumentare la quota destinata alle esportazioni che attualmente è del 15%. Inoltre con il brand Cult vogliamo puntare sul total loook e quindi produrre anche capi di abbiagliamento. Per promuovere questa evoluzione del brand abbiamo deciso di affidare la visibilità del marchio alla nuova testimonial Asia Argento". Le aziende del fermano stanno attuando, quindi, importanti piani di riorganizzazione delle strutture aziendali per conquistare nuovi mercati puntando su collezioni sempre più rispondenti alle esigenze dei concumatori. Manolo Marcaccio del calzaturificio Comart – Donna Serena, calzature donna Made in Italy ci ha detto: "Il nostro stand è stato sempre pieno e quindi per noi la fiera è molto positiva". Da dove vengono i compratori? "Un po’ da tutta Europa e in particolar modo da Francia, Olanda, Belgio e in generale dal nord Europa". Quali sono le strategie legate ai marchi che proponete al Micam? "Stiamo attuando un importante piano di rilancio per il brand Donna Serena con la realizzazione di collezioni importanti e potenziando la distribuzione in Italia". Eugenio Scheggia del calzaturificio Mario Bruni ha sottolineato: "Il Micam ha un andamento positivo, per quanto ci riguarda, e nel nostro stand sono arrivati compratori un po’ da tutto il mondo, dall’Africa agli Usa. Addirittura abbiamo avuto compratori provenienti anche dall’Ucraina dove c’è voglia di ripartire e questo è un segnale molto importante per tanti aspetti". Inversione di tendenza anche per quanto riguarda il mercato della Russia e in proposito Marino Fabiani ha detto: "Dalla Russia sono arrivati alcuni clienti altri li incontreremo nei prossimi giorni a Mosca durante l’Obuv. Nel nostro stand abbiamo avuto modo di ricevere ordini per scarpe di elevata qualità anche da parte di operatrori kazachi. Comunque terminato il Micam ci recheremo dapprima ad Almaty per la fiera in Kazachista e a distanza di pochissimi giorni ci trasferiremo a Mosca per partecipare all’Obuv Mir Kozi fiduciosi di concludere accordi importanti". Anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e l’assessore alle Politiche del lavoro Annalisa Cerretani hanno visitato le imprese presenti a Milano al Micam e portato la vicinanza dell’amministrazione alle imprese.