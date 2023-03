Al Murri la chirurgia è sempre più tecnologica

Il futuro è già qui e abita al Murri. La tecnologia potenzia il lavoro dei medici, le mani dei chirurghi diventano sempre più precise e leggere grazie agli strumenti che sono arrivati all’ospedale di Fermo, l’ultimo in ordine di tempo è braccio robotico che si adatta ad un altro apparecchio sofisticato, l’esoscopio Vitom 3D. Il commissario Roberto Grinta spiega che si tratta dell’ennesima donazione generosa della Fondazione Carifermo.

Si tratta di uno strumento di alta tecnologia per il quale il personale ha seguito specifica formazione, il presidente della Fondazione, Giorgio Girotti Pucci spiega che si tratta di un nuovo investimento, nell’interesse della collettività: "E’ un altro tassello di quella collaborazione che si protrae da diversi anni con l’ente sanitario locale. Nell’ultimo decennio la fondazione ha contribuito alla realizzazione di miglioramento dell’offerta sanitaria con più di un milione di euro. E’ un tipo di intervento che va a favore della qualità della vita della comunità, una delle priorità per cui la fondazione è nata e continua a spendersi. L’idea è ridurre l’effetto migratorio che purtroppo ancora si registra e comporta notevoli problemi sia per i pazienti che per i familiari". Elisa Bitti è ingegnere clinico in servizio all’azienda sanitaria di Fermo, racconta di 10 di anni di collaborazione molto stretta per le tecnologie sanitarie che la fondazione ha acquisito per tutte le strutture della provincia, anche per il territorio e l’ospedale di Amandola, a segnare un’attenzione all’intero fermano: "In questo caso, per il braccio robotico si tratta di un iter avviato nel 2015 con una prima donazione di un sistema per video endoscopia ad alta definizione. Nel 2020 è stato potenziato il settore chirurgico, anche nell’anno del Covid. In quell’anno è stato acquisito l’esoscopio Vitom 3D e tutto il sistema di visualizzazione e archiviazione immagini 3D con ultra alta definizione. Oggi arriva il braccio robotizzato che posiziona con precisione l’esoscopio, siamo l’unico ospedale nella regione Marche ad avere simili apparecchiature". È un impegno per prendersi cura della vita delle persone, spiega il direttore sanitario Giuseppe Ciarrocchi, il primario dell’unità operativa complessa di otorino, Stefano Dallari, ha già iniziato a lavorare nei nuovi apparecchi, forte di un’esperienza e di una professionalità indiscusse: "Non c’è più il concetto del chirurgo appoggiato al campo operatorio ma il chirurgo che guarda uno schermo 3D e gli permette di interagire anche con altri operatori. È uno strumento che vale per tutto il dipartimento chirurgico, oggi siamo in grado di garantire stabilizzazione e precisione in ogni intervento, grazie anche al supporto infermieristico e di anestesisti ottimale". A coordinare la sala operatoria è l’infermiere Claudio Carosi che guida il blocco operatorio con 43 operatori: "Abbiamo registrato numeri importanti nel 2022, abbiamo superato i 5 mila interventi in un anno, 278 per il reparto otorino e sono numeri importanti, solo 30 di questi sono stati portati avanti in urgenza. La chirurgia generale si attesta sui 450 interventi annui. Io sono orgoglioso di appartenere a questa azienda, con un gruppo motivato, giovane, l’età media è sui 39 anni". Il coordinatore delle professioni infermieristiche, Renato Rocchi, spiega che gli infermieri sono professionisti in grado di collaborare ad altissimi livelli.

Angelica Malvatani