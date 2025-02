Al ‘Nosound fest’ ci sarà anche . Capo Plaza

Ancora un grande concerto per il fermano, che a luglio ospiterà Ben Harper a Fermo. E ancora un bel colpo, un nome di richiamo specialmente per i più giovani, per il ‘NoSound Fest’ di Servigliano, il 19 luglio al Parco della Pace si esibirà in concerto Capo Plaza.

Il ‘NoSound Fest’ organizzato dalla società ‘Best Eventi’ e dal Comune di Servigliano, sta annunciando uno dopo l’altro giovani cantanti molto apprezzati dai giovani e giovanissimi, dopo Lazza il 12 luglio, Tananai che si esibirà il 18 luglio, gli ‘Afterhours. Ballate per piccole Iene’ che saranno sul palco il 25 luglio, ad arricchire il programma è stato confermato Capo Plaza, che ha annunciato la sua presenza al Parco della Pace per il 19 luglio.

A tre anni di distanza da ‘Plaza’, premiato con il Triplo Platino e a sei dall’esordio di ‘20’ con Quadruplo Platino, Capo Plaza ha pubblicato il suo album ‘Ferite’ uscito il 3 maggio dello scorso anno. Anticipato dal singolo ‘Acqua Passata’ in cui Plaza mostra una maturità diversa e parla di paura, di gloria, cercando un mondo nuovo, tutto l’album ‘Ferite’ è il racconto degli ultimi due anni, nato spontaneamente in uno studio di registrazione seguendo le emozioni, le vibrazioni naturali di Luca e Capo Plaza che non ha più l’ingenuità dei 20 anni, ma ha una consapevolezza maggiore e la stessa voglia di mettersi in gioco nonostante la paura di fallire.

Capo Plaza, con 73 dischi di Platino e 36 Oro e importanti collaborazioni internazionali, si mette in gioco con un nuovo album di inediti. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di oggi 8 febbraio, sui circuiti TicketOne, Ciaotickets, Ticketmaster e TicketSms.