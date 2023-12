Al ’NoSound Fest’ ci saranno Tedua, e Salmo&Nozy Narcos

Si fa sempre più ricco il cartellone del ‘NoSound Fest’ di Servigliano 2024. L’evento musicale divenuto un punto di richiamo per i giovanissimi e appassionati di musica, grazie alla collaborazione fra la società ‘Best Eventi’ che cura l’organizzazione e il Comune che si svolgerà a luglio al ‘Palco della Pace’, si arricchisce di due nuovi nomi molto gettonati specie dal pubblico dei giovanissimi. Dopo la conferma di Calcutta e Tommaso Paradiso, ad arricchire il cartellone ci saranno: il 12 luglio Tedua all’interno del suo tour estivo intitolato ‘La Divina Commedia’; il suo stile urban sta conquistando sempre più giovani. Mentre il 20 luglio saranno di scena Salmo & Nozy Narcos, i due artisti, già disco d’oro, ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album ‘Cvkt’. I biglietti in prevendita sono già disponibili a partire da oggi sui portali Cioatickets e Ticketone.