Al PalaGrotta è festa solo a metà . Brescia si prende la Supercoppa

Yuasa Battery

1

Consoli Sferc

3

YUASA BATTERY : Cubito 9, Vecchi 1, Lusetti, Canella 4, Matteri, Bruening 26, Ferraguti, Mitkov, Foresi, Fedrizzi 11, Marchiani, Romiti (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 13 All. Ortenzi

CONSOLI SFERC BRESCIA: Erati 8, Braghini (L2), Sarzi, Tiberti 2, Bettinzoli, Ferri, Cominetti 14, Franzoni, Ghirardi, Candeli 6, Klapwijk 19, Mijatovic, Gavilan 22, Pesaresi (L1). All. Zambonardi

Arbitri: Nava e Ciaccio

Parziali: 20-25 (26’), 25-20 (28’), 25-27 (32’), 19-25 (25’)

Brescia si aggiudica la Supercoppa Del Monte di Serie A2 contro una Yuasa Battery che regge il ritmo ma non centra il secondo successo stagionale davanti ad una cornice di pubblico spettacolare con mille spettatori sugli spalti e brividi veri all’Inno di Mameli. I lombardi so confermano così in forma e squadra da gare dentro o fuori, così dopo la Coppa Italia si portano a casa anche la Supercoppa. Primo parziale che scivola via sempre sul filo dell’equilibrio fino a metà parziale. Grotta subisce il break decisivo sul super turno al servizio di Gavilan che in pratica vale lo stacco vincente per un parziale che Brescia vince 20-25, dopo un parziale chiuso con un super Kapwijik che chiude con il 70% in attacco.

Grottazzolina, priva di Mattei al centro per un problema ad una mano (Cubito in campo dall’inizio), che ritrova tracce giuste dai nove metri nel secondo parziale con Brescia costretta spesso alla palla alta e Tiberti a rimediare. Scende la squadra lombarda in attacco e Grottazzolina ritrova la spinta giusta con Bruening che attacca con sicurezza (64% di squadra nel parziale), tracciando il solco in maniera decisiva. Chiude il parziale proprio Fedrizzi dai nove metri restituendo il 25-20 a Brescia, si torna in parità.

Set decisamente più equilibrato il terzo con le squadre che restano sempre punto a punto, ma l’ace di Cominetti costringe sul 18-19 al time out Ortenzi. A quel punto Grotta reagisce con il turno al servizio di Cattaneo mette la freccia avanti e si procura due palle set che non chiude grazie a Gavilan che spinge come un pazzo dai nove metri. Ai vantaggi Brescia ha maggiore lucidità e un pizzico di aiuto dalla sorte (check sfruttato male dai locali) con la rete che costringe alla palla alta su Bruening murato per il 25-27 finale e il vantaggio bresciano. E qui gira la gara, con tanti rimpianti da parte dei padroni di casa.

Brescia riparte bene, sulle ali dell’entusiasmo, anche nel quarto set con Grottazzolina invece nervosa e quasi sfiduciata con gli ospiti che mantengono un vantaggio di tre lunghezze. La Yuasa prova a reagire ma Brescia gioca in scioltezza, forte mentalmente del terzo set vinto e allunga fino al 19-25 finale che consegna la Supercoppa alla formazione bresciana.

Roberto Cruciani