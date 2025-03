Al palas la Coppa Nazionale Jka: "Sport ma anche filosofia di vita"

Organizzata dall’associazione Hiroshi Shirai Karate Sangiorgese e dalla federazione Jka Italia con il patrocinio di Regione e Comune si è svolta al PalaSavelli la Coppa Nazionale Jka. Una manifestazione ambita alla quale è concessa la partecipazione ad un numero chiuso di atleti selezionati, provenienti da tutta Italia. Si sono confrontati in gare individuali, maschili e femminili, di Kata (forme stilistiche) e Kumite (Combattimento) 300 atleti di altissimo livello tecnico. La competizione non ha tradito le aspettative con un palas gremito. Grande soddisfazione per il maestro Fabio Leoni presidente di Hiroshi Shirai Karate Sangiorgese per gli ottimi risultati ottenuti dai molti atleti partecipanti. Presente l’amministrazione con il sindaco Vesprini e i consiglieri Maccarrone e Vagnozzi. Ospite d’onore Sensei Takeshi Naito rappresentante Jka Italia: "Questa giornata – commenta Leoni – ha permesso agli spettatori di godere di sfide leali, promuoventi non solo lo sport, ma anche una filosofia di vita, un impegno costante alla ricerca del proprio equilibrio, un insegnamento al combattere nel totale autocontrollo".