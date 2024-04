Al Polo Urbani le ‘lezioni gourmet’ sono tenute da due ex allievi

Al Polo Urbani le ‘lezioni gourmet’ di due ex allievi. Da novembre ad aprile, per le classi terze e quarte dell’indirizzo enogastronomico delle due sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, si è svolta un’esperienza formativa di Cucina e Pasticceria, nell’ambito dell’ex alternanza scuola lavoro. Ex allievi, oggi affermati professionisti, sono tornati come docenti tra i banchi di scuola: lo chef Emanuele Senzacqua, oggi ‘Chef Executive’ del ristorante Didacus di Lapedona, e il ‘Pastry Chef’ Andrea Canali, in arte ‘il dolce Chimico’, influencer divulgatore di pasticceria innovativa e pastry chef della Pasticceria Spreca di Morrovalle. Gli studenti sono stati piacevolmente colpiti dai due ex alunni e quando si è trattato di passare dalla teoria alla pratica, sono stati particolarmente attenti e curiosi.