Al Punto Unico di Accesso 111 utenti in un mese

Un nuovo modo per accedere ai servizi socio sanitari, per gestire il percorso di presa in carico in maniera integrata e coerente. Il Punto Unico di Accesso (Pua) è il luogo dove si accoglie la persona e dove si realizza l’integrazione socio-sanitaria tra Azienda sanitaria territoriale, Ambiti territoriali sociali e Comuni. Nel Fermano sono stati già attivati il Pua centrale a Fermo, e due Pua territoriali (a Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio).

Alcuni dati sugli accessi dalle inaugurazioni ad oggi. I tre Pua hanno accolto, dal 17 febbraio scorso ad oggi, 111 utenti (tutti residenti nei Comuni afferenti agli Ambito Territoriali e 2 da fuori regione). Il Pua centrale di Fermo ha accolto, a seguito di specifiche segnalazioni, 19 utenti (di cui 9 anziani, 7 adulti, due disabili e un minore) tutti con bisogni altamente complessi. Il Pua di Porto Sant’Elpidio ha accolto 61 utenti: 56 anziani (49 con bisogno semplice e 7 con bisogno complesso), 3 adulti (tutti con bisogno complesso), un minore e un disabile (entrambi con bisogno complesso). Il Pua di Porto San Giorgio ha accolto 31 utenti: 29 anziani (di cui uno con bisogno complesso) e due adulti (di cui uno con bisogno complesso).

Il Pua centrale opera in back office ed è un servizio costituito da operatori e uffici che servono a far funzionare l’intero sistema organizzativo, compreso il front-office. I "territoriali" hanno funzioni di accoglienza e ascolto, informazione e orientamento, rilevazione e valutazione dei bisogni sociali, sanitari e socio-sanitari, così come l’attivazione di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Possono rivolgersi ai Pua tutti i cittadini residenti o temporaneamente presenti sul territorio e che hanno un bisogno sociale, sanitario o socio-sanitario.

Il Pua centrale (in via Zeppilli 18, tel 0734-6253017/18/19 - puacentrale.ast.fm@sanita.marche.it) non prevede rapporto con l’utenza, ma di coordinamento e presa in carico dei casi più complessi. Quello di Porto Sant’Elpidio (via della Montagnola tel. 0734-6253008) è aperto al pubblico il lunedì dalle 14 alle 17 e il giovedì dalle 8,30 alle 12,30 (puaportosantelpidio.ast.fm@sanita.marche.it). Quello di Porto San Giorgio (in via da Vinci tel. 0734-6253009) è aperto il martedì dalle 8,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 14,30 alle 17.30 (puaportosangiorgio.ast.fm@sanita.marche.it).

Entro fine anno partiranno anche quelli previsti nelle sedi di Case di Comunità, ossia Sant’Elpidio a Mare, Montegiorgio, Petritoli e Montegranaro. Al vaglio l’attivazione di Pua anche in eventuali Case di Comunità a Fermo e Amandola.