Al servizio della collettività "Lavoriamo per legalità e sicurezza"

I valori della legalità, della vicinanza costante alla comunità. È tutto racchiuso nel motto ‘Esserci Sempre’. Ed è questo lo spirito con cui ieri a Montegiorgio si è tenuta la celebrazione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento ha preso il via alle 10,45 al teatro Alaleona. Sono intervenuti il prefetto Michele Rocchegiani, il questore Rosa Romano, il presidente della Provincia e sindaco di Montegiorgio Michele Ortenzi, i sindaci del territorio, le delegazioni di carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, associazioni sindacali delle forze di sicurezza e agli alunni delle scuole, il tutto accompagnato dall’orchestra di fiati ‘Insieme per gli Altri’. Dopo le letture dei messaggi del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della polizia Giannini, che ha ricordato l’agente Domenico Zorzino, deceduto nel padovano nel tentativo di salvare la vita di un anziano si è entrati nel vivo.

"Il nostro motto ‘Esserci Sempre’ ha senso solo se declinato in mezzo alla gente – dichiara Rosa Romano –. La nostra è una famiglia composta da persone ordinarie che fanno cose straordinarie, senza clamore, persone che con onore e disciplina svolgono il loro lavoro che prima di tutto è l’affermazione della legalità". Durante la cerimonia sono stati premiati alcuni agenti che si sono particolarmente distinti: Vincenzo Magno, intervenuto in soccorso di due persone trascinate dalla corrente del fiume (Ponzano di Fermo, 21 marzo 2018); Francesco Costantini, David Cinti, Leonardo Lamberti e Amleto Iacopini per l’arresto di un malvivente responsabile di rapina a mano armata (Fermo, 31 agosto 2018). Ancora l’ispettore David Cinti, Alessandro Umbro e Amleto Iacopini per aver assicurato alla giustizia due persone responsabili di rapina aggravata (Fermo, 20 marzo 2018). Inoltre Stefano Foglini e Pasquale Emiliano Castellucci, per l’arresto di tre persone responsabili di rapina in farmacia (Fermo, 23 aprile 2018). Infine Paolo Di Casmirro, per l’arresto di una coppia responsabile di produzione e spaccio di stupefacenti (Roma, 2 marzo 2016). A chiudere la mattinata la premiazione delle scuole che hanno aderito al progetto ‘PretenDiamo Legalità’: per le elementari le classi 3A della ‘Da Vinci Ungaretti’ di Fermo e la 2A della scuola ‘Ceci’ di Montegiorgio; per le medie le classi 1A e 1B della ‘Ugo Betti’ di Fermo.

Alessio Carassai