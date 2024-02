Al setaccio il litorale, controllati locali notturni ed esercizi pubblici

Proseguono senza sosta sul litorale fermano i controlli di sicurezza disposti dal questore. Nei servizi straordinari, polizia, carabinieri, Nucleo ispettorato del lavoro, Guardia di Finanza, tra cui le unità cinofile e polizia municipale hanno effettuato posti di controllo, verifiche dinamiche e accessi ispettivi, in vari esercizi commerciali del litorale.

Accertamenti anche sulle strade, nelle zone di aggregazione, nelle stazioni ferroviarie e presso i terminal del trasporto pubblico. Sono state più di 200 le persone controllate, quasi 100 i veicoli sottoposti ad accertamenti amministrativi, 10 gli esercizi pubblici nei quali gli uomini delle forze di polizia hanno effettuato controlli di regolarità amministrativa segnalando due persone alla prefettura per uso personale di stupefacenti. Inoltre l’attenzione dei cani antidroga è stata attirata da un pacchetto di sigarette nascosto in una siepe all’interno dei giardini pubblici di Lido Tre Archi, contenente circa 6 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e cocaina. Nel corso dei suddetti controlli è stato effettuato un accesso ispettivo e amministrativo all’interno di un night club del litorale fermano nel quale gli operatori hanno riscontrato numerose violazioni amministrative, prima fra tutte la mancanza, nell’esercizio, della licenza necessaria per l’apertura e la mancanza di documenti fondamentali per la sicurezza sui luoghi di lavoro. E’ stato anche accertato una intrattenitrice di sala non era in regola con il contratto di lavoro. Per queste ragioni l’Ispettorato del lavoro ha disposto la sospensione dell’attività lavorativa oltre l’irrogazione di numerose sanzioni amministrative. Irregolarità amministrative sono state riscontrate anche in un ristorante fermano all’interno del quale vi era la presenza di un lavoratore non assunto regolarmente. Anche questo esercizio commerciale è stato sanzionato.

