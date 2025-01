Al teatro Alaleona arriva Alessandro Bergonzoni

La stagione di prosa al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio prosegue di slancio, oggi alle 21 andrà in scena ‘Arrivano i Dunque. Avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca’ di e con Alessandro Bergonzoni. A rendere ancora più esclusivo l’appuntamento, il fatto che lo spettacolo in esclusiva regionale, sta già catturando grande interesse da parte del pubblico del territorio. "Un’asta dei pensieri – lo definisce Alessandro Bergonzoni –. cerco il miglior sofferente per mettere all’incastro il verso delle cose: magari d’uccello o di poeta. Parto dallo sproposito, per la rifusa, con la congiuntivite, varco il fraintendere, fino all’unità dismisura, tra arte e sorte, fiamminghi e piromani, Van Gogh e Bangkok, bene e Mahler, sangue fuori mano e stigmate, stigmate e astigmatici, Dalì fino Allah. Grossomodo, seguendo i miei estinti, preganti di continuare a infinire. Mi sono fatto prendere la mano (sposato o salvato dall’annegare?). Il tempo stringe, non è sempre abbraccio, ma corda o lenzuolo. Basta affacciarsi sul precipizio e sentir l’indimostrabiliante sciamanumanesimo tradotto in esasperanto. La scenografia ‘èscatologica’, il sole blu, la giovane saracinesca su ermetica perché io mistero, altruista in un teatro ove nulla accade senza tutti. Manca Poco? Tanto é Inutile? Non per niente tutto chiede".

Insomma, uno spettacolo dove i pensieri si affollano, partono da una sponda e arrivano a quella opposto in un lampo, dove è l’uomo e la sua esistenza, le sue esperienze e soprattutto la sua umanità a dettare legge. Non ci sono regole, ma solo pensieri sciolti quelli che gli individui possono percepire nella vita quotidiana, che magari sul momento non possiedono quel peso specifico che a distanza di tempo possono assumere nella vita. E’ questo il senso di uno spettacolo da scoprire e vivere. a.c.