Al teatro Alaleona arriva Laura Formenti con lo spettacolo ’Io Mortah’

Era stata annunciata come una novità della stagione invernale del teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio dall’assessore alla cultura Michela Vita, ma il programma della rassegna di ‘Stand Up Comedy’ in pochi appuntamenti ha fatto breccia fra gli appassionati di teatro. Venerdì 7 febbraio alle 21 si terrà il terzo appuntamento della rassegna dedicata alla comicità, con lo spettacolo ‘Io Mortah – live’ con Laura Formenti.

"Ci sono nature morte, mani morte, binari morti – commenta Laura Formenti -. Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove vite. Ci sono persone che muoiono di noia, di sonno, di paura. Altre si chiedono se la h in fondo a mortah è un errore ortografico, scuotono la testa e dicono: ‘l’italiano è morto’. E poi ci sono spettacoli vivi che sarebbero morti senza il pubblico ed è un peccato non vederli dal vivo finché si è vivi, il perché è semplice si ride molto. Moltissimo. Da morireh".

Quella proposta in ‘Io Mortah – live’, è una comicità intelligente, che spinge lo spettatore a sorridere travolto dalle battute che arrivano a ripetizione, ma che soprattutto prendono spunto dalla quotidianità, da fatti che spesso sembrano talmente esasperati che sembrano frutto della fantasia, ma che sono attuali e di questi siamo coscienti. Forse proprio per scongiurarli, la cose migliore è quella di riderci sopra.

È attrice, ma anche autrice Laura Formenti, ma soprattutto è una persona che sa raccontare la sua autoironia, che in pochissimo tempo gli ha aperto le porte di illustri programmi televisivi come ‘Colorado’ tanto per fare un accenno, oltre ad aver già vinto numerosi premi, l’ultimo in ordine di tempo lo ‘Stand up Award Paolo Villaggio’ ottenuto quest’anno nella prima edizione del ‘Festival Comicittà’.

Biglietti disponibili sulla piattaforma Ciaotickets e al botteghini del teatro.

a.c.