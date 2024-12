Al teatro Alaleona c’è lo spettacolo ‘1984’ di George Orwell

Si annuncia da tutto esaurito lo spettacolo che aprirà la stagione di prosa 2024-25 del Teatro Domenico Alaleona, che domani alle 21 in esclusiva regionale proporrà ‘1984’ di George Orwell. L’opera portata in scena da un cast di spessore con: Violante Placido, Ninni Bruschetta, Woody Neri e altre sei attori sotto la regia di Giancarlo Nicoletti, ripropone una delle opere più note di Orwell che mescola thriller, storia romantica, che promette di lasciare senza fiato il pubblico. ‘1984’ è il racconto di un futuro qualsiasi. Il mondo è diviso in tre superstati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L’Oceania è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa. I suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la polizia mentale che interviene al minimo sospetto. Tutto è permesso, non c’è legge scritta. Niente è apparentemente proibito, tutto tranne amare e pensare, divertirsi, insomma vivere. Winston Smith, un uomo comune, è solo un ingranaggio del sistema ma si innamora di Julia. Nel disperato tentativo di vivere una vita normale, dovrà scoprire di chi e di cosa può fidarsi.