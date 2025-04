Al teatro Alaleona. Con ’La Locandiera’ firmata da Marconi in scena la solidarietà

Sabato 26 aprile è un giorno speciale per il teatro Alaleona di Montegiorgio: in scena, alle ore 21,30, c’è “La Locandiera”, un divertente adattamento della celebre commedia di Carlo Goldoni in dialetto marchigiano. Atto unico di 80 minuti con gli attori della compagnia Progetto Musical e la regia firmata dal maestro Saverio Marconi. Una serata di spettacolo e cultura, ma non solo: l’intero incasso verrà devoluto all’associazione C’è Tempo Odv, organizzazione di volontariato fondata da Laura Marziali che opera in ambito oncologico, disabilità e diritti. Una sinergia importante quella che coinvolge il Rotary Club Alto Fermano Sibillini, promotore dell’evento, il Comune di Montegiorgio, Progetto Musical e C’è Tempo Odv. "Sarà una gran bella serata, carica di significato – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Montegiorgio, Michela Vita –. Il teatro Alaleona è un luogo in cui si respira cultura e si innalzano gli animi. E in questo caso proponiamo cultura e solidarietà concreta: un doppio motivo di orgoglio, visto che Laura è di Montegiorgio". Ferdinando Moretti, presidente del Rotary Club, non ha dubbi: "Abbiamo unito alcune delle eccellenze del nostro territorio. Il mio grazie sentito al Comune per averci messo a disposizione il teatro Alaleona, a Progetto Musical e a Laura Marziali le cui dolcezza e determinazione non conoscono confini. Da 30 anni ci occupiamo del territorio e delle sue criticità, cercando di dare contributi umani ed economici. Ecco perché abbiamo sposato appieno la causa di Laura, giovane, intraprendente che, messa a dura prova dalla vita, ha saputo rilanciare con una rete di solidarietà unica in Italia. Abbiamo deciso di supportare l’evento facendo sì che l’intero incasso potesse essere devoluto a C’è Tempo".

Entusiasta per l’iniziativa la stessa Laura Marziali. Originaria di Montegiorgio, torna nella sua città per un evento carico di significato. La sua storia è quella di una donna che ha vissuto sulla propria pelle il peso di una diagnosi oncologica e le ingiustizie che spesso ne derivano anche dopo la guarigione, ma la sua determinazione ha contribuito alla nascita di una Legge che oggi rappresenta una svolta epocale. "Non ho parole per ringraziare il Rotary Club Alto Fermano Sibillini – sottolinea Laura –. I fondi raccolti saranno destinati e progetti a beneficio delle persone che soffrono in ambito oncologico. La nostra è una realtà nazionale, la felicità e la contaminazione per l’evento del 26 aprile hanno raggiunto davvero l’intera penisola".