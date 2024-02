Al teatro Alaleona ’Le avventure del pesce Gaetano’

Il Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio è pronto ad ospitare il terzo appuntamento della rassegna ‘Domeniche a Teatro’ dedicata a ragazzi e famiglie. L’appuntamento è fissato per oggi 18 febbraio alle 17,15 con lo spettacolo ‘Le avventure del pesce Gaetano’ opera di e con Vania Pucci, disegni e animazione a cura di Ines Cattabriga. L’opera portata in scena dalla compagnia ‘Giallo Mare’ di Empoli, coniuga l’arte dell’attore con l’utilizzo delle nuove tecnologie a teatro. Immagini video proiettate faranno da scenografia ottica al racconto, sfruttando disegni di sabbia che saranno proiettati sullo schermo, una rappresentazione da gustare e ammirare anche con gli occhi. Questa è la storia di un pesce molto curioso di nome Gaetano, che decide di buttarsi dalla cascata per andare a vedere il mondo, traverserà un ruscello, arriverà al fiume e poi al mare, durante il suo viaggio incontrerà altri pesci e situazioni, alcune piacevoli, altre paurose che arricchiranno la sua percezione del mondo, ma alla fine il pesce Gaetano tornerà alla sua sorgente o arriverà al Mare! Lo spettacolo è adatto ad un pubblico dai tre anno in su, i biglietti saranno disponibili al botteghino del teatro.