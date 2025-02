Al teatro Alaleona va in scena ‘Boston Marriage’

La stagione di prosa torna al Teatro Domenico Alaleona con una esclusiva regionale: in scena ‘Boston Marriage’ con Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria. Ancora una volta il teatro montegiorgese porta in scena un’opera di grande valore riflessivo, dedicato alla figura della donna e della sua emancipazione, il tutto la guida del regista Giorgio Sangati, lo spettacolo è fissato per sabato alle 21. La storia si sviluppa negli Stati Uniti di fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due dame sono state un tempo una coppia molto affiatata. L’espressione ‘Boston Marriage’ era in uso nel New England a cavallo tra il XIX e il XX secolo per alludere a una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Il tutto raccontato da tre grandi artiste. a.c.