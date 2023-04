Al teatro Cicconi oggi si parla di difesa dell’ambiente

‘Giornata della terra: rispetto, gestione, prevenzione’: è il tema di una conferenza promossa dagli assessorati all’ambiente e alla cultura in concomitanza con l’odierna Giornata Mondiale della Terra, al teatro ‘Cicconi’ (ore 9,30). Ma questa sarà anche l’occasione per firmare una convenzione quadro tra Comune, Università di Camerino, Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale) e lo spinoff Geomore. "Si tratta di una firma utile nell’ottica dell’approvazione di progetti finalizzati allo studio del territorio, del suolo e del sottosuolo – spiega l’assessore all’ambiente, Stefano Pezzola – e, contestualmente sarà definita anche la sede di attività da riservare all’Università di Camerino nel territorio comunale". Dopo i saluti istituzionali da parte degli organizzatori, sono previsti interventi di docenti universitari, del Commissario Straordinario per la ricostruzione Guido Castelli, dell’assessore regionale Stefano Aguzzi, oltre a Sergio Bianchi, presidente associazione vittime universitarie del sisma de L’Aquila 2009. Destinatari di questo appuntamento, gli studenti del territorio "con l’obiettivo di sensibilizzarli sul tema della sostenibilità ambientale e della salvaguardia del pianeta".