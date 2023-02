Dopo aver girato i più importanti teatri d’Italia, approda a Porto San Giorgi, alle ore 21.15 di questa sera nel teatro comunale, “Thanks For Vaselina”, uno degli spettacoli più interessanti, eccentrici, frizzanti e graffianti degli ultimi anni. Un San Valentino speciale con la compagnia “Carrozzerie Orfeo”, una serata per ridere e riflettere su splendori e miserie di questa nostra schizofrenica e “dissociata” società. Thanks for Vaselina racconta la storia di esseri umani sconfitti, abbattuti, lasciati in un angolo dal mondo che prima li ha illusi, sfruttati e poi tragicamente derisi. È il controcanto degli “ultimi” e degli esclusi dal mondo del successo e del benessere. In un esistenzialismo da taverna dove ogni desiderio e` fallimento. Genitori disperati e figli senza futuro combattono nell’”istante” che gli e` concesso per la propria sopravvivenza, vittime e carnefici della lotta senza tempo per il potere e per l’amore. In una continua escursione fra la realtà e l’assurdo, fra il sublime e il banale. Come una corda sempre tesa fra il cielo e i bassifondi in uno spalancarsi di abissi dove, ad ogni passo, non si può che restare in bilico. Tasselli di una catena alimentare, di una selezione naturale che non avrà mai fine, fino all’ultima bomba, fino all’ultimo uomo.. Lo spettacolo, rientra nella stagione di prosa 20222023, proposta da Comune, Amat e con la collaborazione di Proscenio.. Per info e prenotazioni 392 4450125. Biglietti acquistabili tramite il circuito Vivaticket tutte le biglietterie Amat.