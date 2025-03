Questa sera alle 21 la stagione concertistica 2024/25 del Circolo di Ave porterà per la prima volta in assoluto al Teatro dell’Aquila la super star del violino, Maxim Vengerov insieme alla straordinaria Polina Osetinskaya. Unica data italiana – insieme a Torino – dell’agenda 2025 del grande artista russo. Un concerto d’eccezione che ribadisce la missione de Il Circolo di Ave di portare a Fermo i maggiori protagonisti del panorama musicale internazionale.

Universalmente noto come uno dei migliori musicisti al mondo e vincitore di un Grammy Award, Maxim Vengerov, spesso definito come il più grande violinista vivente, si esibirà in un recital insieme alla sublime pianista Polina Osetinskaya, che ha iniziato la sua straordinaria carriera all’età di 5 anni, oggi nota per i suoi programmi sperimentali, la tecnica prodigiosa e le sue apparizioni sui più importanti palcoscenici internazionali.

La serata si aprirà sulle note delle Cinque Melodie op. 35 bis di Sergej Prokof’ev. Prosegue la serata l’esecuzione della Sonata per violino e pianoforte n.2 in re maggiore, op. 94 bis, composta sempre da Sergej Prokof’ev nel 1944. Maxim Vengerov e Polina Osetinskaya proporranno poi al pubblico la Sonatina in sol minore D. 408 di Franz Schubert (1797-1828). A conclusione della serata verrà eseguita l’immortale Sonata n. 3 in re minore di Johannes Brahms (1833-1897), che impegnò l’autore per circa due anni dal 1887 al 1888.

La stagione concertistica 2024/2025 del Circolo di Ave gode del patrocinio del Comune di Fermo – Assessorato alla Cultura. Informazioni e biglietti | Informazioni e biglietti: www.ilcircolodiave.it. Biglietti da 25,00 a 40,00 euro. Ridotto per under 25 e over 65, allievi del conservatorio, abbonati stagioni prosa e opera TdA (Amat e Rete Lirica delle Marche), rete regionale Marche Concerti. Per ulteriori informazioni: T +39 335 471693; info@ilcircolodiave.it.