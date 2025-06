Un intero anno scolastico dedicato al linguaggio cinematografico si concluderà con il grande evento, gratuito, di del 9 giugno alle 21 al teatro dell’Aquila: ‘Una Notte al Cinema’, proiezioni, musica e teatro nati dalla collaborazione tra la scuola media ‘Da Vinci’- indirizzo creativo, primaria ‘San Claudio’ e ‘Cinema degli Artisti’ con Andrea Cardarelli. Gli alunni della media hanno esposto l’articolato progetto che li ha portati a esplorare il mondo del cinema in tutte le sue forme: dalla storia alla scrittura, dalla realizzazione pratica di cortometraggi fino all’integrazione con musica, arte, tecnologia e lingue. "Si tratta di un percorso all’interno di ‘Controcampo Scuola’ - ha spiegato Maria Teresa Barisio, dirigente dell’IC ‘Da Vinci- Ungaretti’- un’iniziativa regionale per educare al linguaggio cinematografico come strumento di racconto del territorio". Dopo la visione, in anteprima, dei suggestivi cortometraggi animati: ‘Il mito di Orfeo ed Euridice’- 1aB; ‘Il furto della Gioconda’- 2aB; ‘Fuga dalle Marche’- 3aB, gli studenti hanno raccontato l’avventura che li ha portati a visitare ‘Cinecittà’ e il ‘Museo del Cinema’ di Torino, ma anche alla realizzazione dei tre cortometraggi in ‘stop motion’, guidati dalla videomaker Caterina Marchetti. "Valorizzare i talenti dei nostri alunni grazie a un progetto trasversale a tutte le discipline scolastiche – ha aggiunto la professoressa Valentina Recchia - ed è stato motivo d’orgoglio anche per i colleghi Cinzia Greco, Francesco Marilungo e Sara Sbattella. Le classi 5ª A e B della primaria ‘San Claudio parteciperanno con i due cortometraggi ‘Si può sempre cambiare’ e ‘Cuore di Ghiaccio’ su inclusione e bullismo, grazie alla collega Jessica Giorgetti". Gaia Capponi