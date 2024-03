Al teatro Emiliani si conclude la rassegna dedicata alla commedia dialettale

Ultimo appuntamento stagionale con la rassegna di teatro dialettale all’Emiliani. Stasera alle ore 21,15 toccherà infatti alla compagnia Gli Indimenticabili che porteranno in scena "Sai che se dice jo lu varre?". Una compagnia storica, fondata nel 1996 molto conosciuta ed apprezzata non solo nel territorio fermano ma anche fuori dai confini regionali, essendo diventata un punto di riferimento della commedia dialettale e un momento irrinunciabile per la rassegna dialettale che storicamente il Teatro Emiliani propone. Di fatto sarà l’appuntamento di chiusura per la stagione dialettale appunto del Teatro che ha saputo raccogliere non solo numerosi consensi ma anche tanto pubblico.