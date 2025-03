Al teatro Emiliani si parla di donne e anche di uomini

La stagione di prosa del Teatro comunale Giacomo Emiliani di Rapagnano torna a stupire, oggi 1 marzo alle 21,15 sarà di scena l’opera ‘Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere’ di Paul Dewandre con Debora Villa. Il programma voluto dal Comune e realizzato con Amat con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche, ha raccolto consensi in questi mesi. "Tanto tempo fa, i Marziani e le Venusiane si incontrarono, si innamorarono e vissero felici insieme perché si rispettavano e accettavano le loro differenze. Poi arrivarono sulla terra e furono colti da amnesia: si dimenticarono di provenire da pianeti diversi". A portare in scena il monologo di Paul Dewandre, che è l’adattamento teatrale del bestseller dello psicologo statunitense John Gray, è per la prima volta una donna. Cercando di restare il più possibile imparziale, la Villa conduce il pubblico in un’esilarante terapia di gruppo collettiva alla scoperta dell’altro sesso, senza pregiudizi. Attrezzata con una comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, l’attrice ricorda quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane. Uomini e donne impareranno a conoscersi di nuovo, "Perché – sostiene Gray – quando si imparano a riconoscere e apprezzare le differenze tra i due sessi, tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono e i rapporti si rafforzano". Lo spettacolo è prodotto da Si può fare productions e Marco Massini, biglietti disponibili al botteghino oppure sulla piattaforma Vivaticket, per info 071-2072439.