Al ‘Teatro Ideale’ in scena la commedia ‘Nonno va in ospizio’

Una commedia per affrontare da una prospettiva diversa le dinamiche delle persone anziane che vivono nelle case di riposo. Domenica alle 18 andrà in scena nel nuovissimo ‘Teatro Ideale’ di Servigliano la commedia ‘Nonno va in ospizio’. L’opera porta in scena dalla compagnia ‘La Magnolia’, è stata scritta da Rosanna Tronelli mentre la regia è a cura di Chiara Cesetti Roscini. La storia di ‘Nonno va in ospizio’ parla delle difficili relazioni familiari con un anziano in casa in una società iper tecnologica in cui si deve essere veloci ed efficienti. Con questa rappresentazione i ragazzi della Compagnia vogliono esprimere il loro affetto ai nonni, importanti figure di riferimento che li accompagnano nel processo di crescita attraverso la propria esperienza. In una società dominata della velocità, è importante per i giovani recuperare il senso del tempo e le generazioni più anziane sono custodi di tante memorie del passato che si perdono nel ritmo frenetico del nostro tempo.