Al teatro La Perla il dramma familiare ’La sorella migliore’

Si intitola ‘La sorella migliore’, protagonista è Vanessa Scalera in scena con Daniela Marra, Giovanni Anzaldo, Michela Martini, per un intenso e appassionante dramma familiare dove l’amore si scontra con senso di colpa e rimorso in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto e morale. Il 14 febbraio, al Teatro La Perla (ore 21,15) va in scena questo spettacolo. La Scalera, amata interprete del sostituto procuratore Imma Tataranni nell’omonima serie televisiva, vanta un curriculum importante nel teatro avendo lavorato, tra gli altri, con Dorelli, Dapporto, Zanetti, nel cinema per film di Bellocchio, Moretti e Giordana, e in televisione, anche nel remake di Napoli Milionaria. Un’attrice a tutto tondo per uno spettacolo che parte da un interrogativo: "Come cambierebbe la vita di un uomo, anni prima colpevole di un gravissimo incidente stradale, se venisse a sapere che la donna che ha investito e ucciso, era malata e avrebbe avuto solo tre mesi di vita? Avrebbe sopportato, con minor peso, gli anni del dolo e del lutto?". Info e prenotazioni: 347 6022024, vivaticket.com