Al teatro ’La Perla’ otto violoncellisti in concerto per Bosso

Il teatro La Perla ospita oggi un altro concerto d’eccellenza proposto dagli Amici della Musica nell’ambito della 27esima Stagione Concertistica: stavolta, protagonisti saranno gli 8 violoncelli di Torino. "Eseguiranno un programma straordinario – anticipa il neo presidente del sodalizio, Germano Chiurchiù, che succede al presidente storico, Oddo Mantovani -. Si parte con le note evocative e le atmosfere che catturano di Six Breath di Ezio Bosso a cui è dedicato il concerto. Così come abbiamo fatto lo scorso anno, abbiamo voluto rebndere omaggio a Ezio Bosso che siamo onorati di aver ospitato sul palco del teatro La Perla in due importanti occasioni".

Nella loro esibizione, gli 8 violoncellisti parleranno del Maestro Bosso e della loro lunghissima collaborazione artistica che, nello stesso tempo, è stata anche una esperienza umana indimenticabile.

A seguire, saranno eseguiti Waltzn.2 di Dmitri Shostakovich, brano notissimo utilizzato a corredo delle immagini in diversi film; la splendida ‘Oblivion’ di Astor Piazzolla, ‘America’ tratto dal musical ’West Side Story’ di Leonard Bernstein, mentre nell’ ultima parte del concerto saranno protagoniste le musiche di due compositori italiani: di Nino Rota ‘Theme’ da ‘Il Padrino’ e, per concludere, la ‘Western Suite’ di Ennio Morricone. L’inizio del concerto è alle 17,30. Biglietto intero 10 euro.