Al Terminal si celebra Luigi Crocenzi

Venerdì alle 18 al Terminal Mario Dondero si terrà un incontro per la presentazione del progetto ‘Luigi Crocenzi - parlare per immagini’ che coinvolge numerose associazioni, enti e personalità del territorio riunite in un Comitato che ormai da tempo è al lavoro per la realizzazione di un programma così rilevante e impegnativo, oltre alle amministrazioni di Fermo e Montegranaro e alla Provincia. Il progetto, pensato per celebrare il centenario dalla nascita di Luigi Crocenzi prevede, nel corso dell’anno, la realizzazione di vari eventi che saranno illustrati attraverso i contributi di Marco Andreani, Pacifico D’Ercoli, Ettore Fedeli, Alfredo Luzi, Claudio Marcozzi, Giuseppe Tranali, Luana Trapè. Nel corso dell’incontro verrà inoltre proiettato un estratto della trasmissione ‘Il segno e il paesaggio - Fermo’, dedicata - tra le altre - alla figura di Luigi Crocenzi (con sue fotografie) e inserita nella serie televisiva di Rai 3 ‘Temi del patrimonio fotografico’ (1981) del regista Francesco Carlo Crispolti. L’obiettivo del progetto mira ad un’indagine approfondita sul ruolo di primissimo piano che Luigi Crocenzi e il Centro per la Cultura nella Fotografia, fondato a Fermo con Alvaro Valentini nel 1954, ebbero nelle vicende della fotografia italiana del dopoguerra.