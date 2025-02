Al termine i lavori di riqualificazione della chiesa di San Francesco

Sono quasi ultimati i lavori di riqualificazione della chiesa di San Francesco, posta nella parte alta del centro storico di Montefortino. L’edificio di proprietà comunale era stato danneggiato dal sisma del 2016 e dopo gli opportuni interventi di riqualificazione, sarà utilizzato per svolgere iniziative a carattere divulgativo, culturale e soprattutto per la promozione del territorio. L’intervento è stato possibile grazie ad un finanziamento di 600.000 euro ottenuto attraverso i fondi sisma, ed ha permesso di riqualificare un edificio che sarà riutilizzato per la comunità. "La chiesa di San Francesco – spiega il sindaco Domenico Ciaffaroni – si trova anella parte alta del paese, a tutti gli effetti un luogo e un edificio di pregio nel contesto urbanistico del centro storico. La chiesa è di proprietà comunale ed era stata danneggiata dal sisma e resa inagibile. Attraverso i lavori, è stato possibile recuperare l’edificio che oltre alla messa in sicurezza, ha subito un intervento di miglioramento anche per quanto riguarda gli impianti tecnologici che ne renderanno più fruibili e funzionali i locali. Purtroppo la burocrazia ha richiesto tempi lunghissimi per portare al termine i lavori, ma finalmente siamo giunti alla conclusione".

L’amministrazione ha idee chiare anche su quali funzioni la struttura appena recuperata svolgerà nel prossimo futuro. "In linea di principio sarà una sala polifunzionale – conclude Ciaffaroni – un luogo dove svolgere incontri dedicati alla formazione, alla promozione del territorio, dove organizzare iniziative a carattere culturale, non solo per Montefortino, ma anche per il circondario. Fra le opzioni che stiamo valutando, quella di utilizzare San Francesco come possibile sede operativa del progetto di promozione territoriale all’interno del progetto ‘Le Marche Experience’".