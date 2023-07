Al tramonto risuonano i tamburi Sono le prove delle dieci contrade

Già da un paio di mesi, dal tramonto in poi, camminare per la città di Fermo significa essere accompagnati da un ritmo speciale. I gruppi dei tamburini delle dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta si stanno allenando in vista della 13esima edizione del ‘Gallo D’Oro’, primo tra i quattro giochi medioevali. La gara tra i musici, in programma per l’uno agosto in piazza Del Popolo ore 21.30, ripropone le sonorità suggestive dell’epoca medievale. "I tamburi, affiancati da chiarine e sbandieratori, erano strumenti di comunicazione e messaggi – spiega il vicepresidente della Cavalcata Andrea Monteriù – scandivano il tempo di marcia ed erano connessi alla preparazione e allo svolgimento delle battaglie militari. I soldati infatti dovevano imparare a riconoscere i suoni ed i ritmi che corrispondevano ad altrettanti ordini nel campo di battaglia ed infine venivano anche usati per le feste, ricorrenze e bandi". Curiosando tra alcune delle contrade scopriamo che i ragazzi e le ragazze di Campiglione capitanati da Daniel Belleggia si allenano presso la sede di contrada; il capo tamburino di Campolege Angelica Capancioni insieme ai suoi compagni al centro sociale Montone; il centro operativo dei tamburi di contrada Capodarco detentrice del titolo, capitanati da Claudia Iacoponi è il campo sportivo Postacchini mentre al parco della Mentuccia si allenano Barbara Montanini e il gruppo di contrada Castello. A guidare l’albo d’oro del torneo con quattro titoli, la Nobile Fiorenza insieme a Pila: le ‘gigliette’ di Mariasole Pellini, si allenano nello spazio antistante la palestra comunale.