Al via all'ippodromo di Montegiorgio: 43esima ediz. Trofeo Brossway

Si avvicina a grandi passi all’ippodromo San Paolo di Piane di Montegiorgio la finale della 43esima edizione del Campionato italiano guidatori trotto Trofeo Brossway 2023. Ma prima della finalissima ci sono ancora due tappe: alle 19.30 serata di corse dedicata a Giuseppe Guzzinati, mentre domenica 13 agosto sarà di scena il ‘Memorial Alfonso Ferrara’. Due grandi personaggi che hanno scritto molte pagine dell’ippica italiana. Andando però con ordine, dopo la semifinale hanno staccato il biglietto per la finalissima i migliori dieci driver italiani che domenica 20 agosto si contenderanno il 43esimo Cigt. Si tratta di Enrico Bellei, Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, Antonio Di Nardo, Alessandro Gocciadoro (usciti dalla classifica grandi premi), Giuseppe Porzio Jr (attuale detentore del titolo), Daniele Cuglini, Vincenzo D’Alessandro jr, Edoardo Loccisano, Manuel Pistone, Antonio Simioli (guidatori usciti dalla semifinale del 4 agosto). Sono previste in cartellone sette gare per ogni riunione; per l’occasione saranno aperte le strutture e i servizi dell’impianto, a ingresso libero e dotato di ampi parcheggi gratuiti.