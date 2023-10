Al via ’Amici della Musica’

Inizia col botto la 28ª rassegna concertistica della storia degli Amici della Musica e oggi (inizio 17.30), al teatro ‘La Perla’ saliranno musicisti d’eccezione a partire da Christoph Hartmann, oboe solista dei Berliner Philarmoniker, Francesco Di Rosa (direttore artistico della rassegna e primo oboe dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia) e l’orchestra ‘I suoni del sud’. Eccellenti i musicisti, felice e accattivante la scelta dei brani che saranno eseguiti, "con una prima parte dedicata a capolavori del repertorio barocco e, nella seconda, – illustra il presidente Germano Chiurchiù – con un salto di oltre un secolo, tre brani musicali su arie d’opera divenute immortali. Un evento di portata storica per l’associazione, che ha suscitato notevole interesse tra gli appassionati vista la presenza di due dei più grandi oboisti al mondo". Biglietti: interi 10 euro; 7 euro per over 65 e 1 euro per under 18.