Al via gli interventi di somma urgenza per ripristinare le strade danneggiate

Partiti gli interventi di somma urgenza per il ripristino delle strade danneggiate dai nubifragi delle ultime settimane, l’Amministrazione di Montegiorgio ha già stanziato nel Bilancio 60.000 euro destinati alle prime opere. "Sono stati ingenti i danni subiti a seguito delle piogge e nubifragi che negli ultimi tre mesi hanno interessato il territorio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – e ci stiamo muovendo in due direzioni. Per il ripristino della sicurezza di strade bianche e asfaltate con danni gestibili, abbiamo messo a bilancio 60.000 euro che serviranno per la rimozione di alberi e frane con tanto terreno sceso verso valle, in alcuni casi sono stati scavati solchi anche di 50 centimetri in alcune strade. Questo tipo di lavori sono già iniziati e stanno procedendo man mano che il terreno si consolida con l’intento appunto di rimettere in sicurezza le strade e renderle percorribili. Il secondo tipo di interventi riguarda frane molto consistenti che richiederanno risorse economiche più corpose per realizzare cestinato, consolidamento delle scarpate realizzazione di cavali di deflusso delle acque di superficie. Per questi tipo di opere ci stiamo confrontando anche con i comuni limitrofi, la Provincia e la Regione Marche al fine di attingere a finanziamenti che ci permettano almeno in parte di fronteggiare i lavori che richiedono anche la consulenza di tecnici specializzati".