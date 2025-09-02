Al via gli ’Open Day’ della Yuasa Battery

Come annunciato nei giorni scorsi prendono il via ufficialmente oggi gli Open Day organizzati dalla Yuasa Battery Grottazzolina e aperti alle giovani leve che vogliono avvicinarsi al mondo del volley. Si inizia da Porto San Giorgio che, dallo scorso anno, ospita al PalaSavelli i campioni della Superlega e ha raccontato dunque le gesta dei ragazzi di coach massimiliano Ortenzi che hanno conquistato una salvezza importantissima al primo anno di Superlega. L’evento in programma oggi si svolgerà nel cuore della città, in piazza Bambinopoli, dalle 16,30 alle 18, con uno dei luoghi più frequentati della città rivierasca che sarà trasformato in un autentico villaggio dello sport: previsti giochi, mini campi da pallavolo e attività ludico-motorie, pensate per avvicinare i più piccoli a uno sport affascinante come la pallavolo. Open Day che sono aperti a tutti i bambini e le bambine a partire dai 5 anni ma soprattutto vanno a rappresentare una preziosissima occasione per scoprire il mondo della pallavolo in modo leggero e coinvolgente. In realtà non si tratta solo di provare qualche palleggio o tentare qualche gesto tecnico tipico del volley ma il pomeriggio sarà animato da giochi, percorsi motori e attività pensate per stimolare la coordinazione, l’agilità e soprattutto il divertimento. In prima linea lo staff tecnico della Yuasa Battery Grottazzolina, club protagonista della Superlega con la presenza di allenatori qualificati e professionisti del settore che è garanzia di qualità per tutte le famiglie che desiderano avvicinare i propri figli a un’attività sportiva sana e formativa. Proprio la Yuasa si conferma realtà in crescita nel panorama della pallavolo nazionale non dimenticando mai le proprie radici con lo sguardo sempre teso verso i più giovani. Un ciclo di Open Day che rappresenta un chiaro segnale di attenzione al territorio e di impegno nella promozione sportiva, soprattutto per bambini e ragazzi. Non è infatti casuale il fatto che l’iniziativa sia stata programmata non in un palazzetto bensì in uno spazio all’aperto; un modo per portare la pallavolo tra la gente, abbattere le barriere e rendere lo sport accessibile a tutti. Quello di oggi è solo il primo di una serie di appuntamenti che toccherà altri luoghi del territorio, in un percorso che unisce valori sportivi e sociali, passione e professionalità perché anche solo per sognare un giorno di diventare un campione di Superlega si può iniziare proprio da qui.