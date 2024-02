Al via i lavori della nuova ala destinata ad accogliere l’asilo nido

Hanno preso il via i lavori di realizzazione della nuova ala destinata all’accoglienza dell’asilo nido comunale, che nascerà adiacente l’attuale scuola materna ad Altidona. Il nido che attualmente è ubicato nel plesso comunale sottostante la Sala Lussu, verrà trasferito in una struttura ex novo, nella stessa area di proprietà comunale dove si trova la scuola materna. Gli scopi dell’operazione comunale sono molteplici: garantire ai bimbi percorsi didattici inclusivi e complementari, costituire un mini polo scolastico, rispondere alle crescenti esigenze dei residenti della città demograficamente in crescita e, non ultimo, liberare uno spazio comunale (quello che attualmente accoglie il nido) da destinare ad altri usi per scopi sociali. "La realizzazione dell’asilo nido rientra nel piano regolatore che risponde al potenziamento dell’edilizia scolastica – spiega il sindaco Giuliana Porrà – e la sua realizzazione è prevista entro l’anno in corso. I lavori hanno preso il via da circa un mese e stanno proseguendo con regolarità con l’auspicio di dare accoglienza a tutti i bambini delle famiglie che richiedono il servizio a partire dal 2025. L’ampliamento della struttura – conclude Porrà – rientra nella progettualità corale di potenziamento delle condizioni di benessere sociale non disgiunte dalla qualità dell’offerta didattica". Il Comune si sta impegnando in un ambizioso progetto di adeguamento tecnologico per i servizi di connettività e telefonia per il municipio, la scuola, le associazioni e Sala Lussu. Il progetto prevede di avere una connessione veloce e affidabile con la tecnologia Fwa

Paola Pieragostini