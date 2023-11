Al via i lavori di manutenzione delle catenarie

L’ufficio circondariale marittimo rende noto che da oggi e al 10 dicembre 2023, la ditta “Alta Marea Srl” unipersonale effettuerà immersioni subacquee allo scopo di poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle catenarie, nonché dei corpi morti immersi, ubicati nello specchio acqueo antistante la banchina cosiddetta peschereccia, all’interno del sorgitore di Porto San Giorgio. Per garantire la sicurezza l’ufficio circondariale marittimo ha emesso un’ordinanza disponendo: Interdizione dello specchio acqueo portuale durante l’esecuzione dei lavori di cui sopra, che avranno liogo dal 10 novembre al 10 dicembre 2023, le unità in entratauscita ed in navigazione nel porto dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a 50 metri dall’unità impiegata nei lavori e procedere alla minima velocità.