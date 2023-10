Al via i lavori di ripristino della fascia verde a Casabianca

Con l’escavazione del pozzo per attingere l’acqua che servirà all’irrigazione, sono iniziati i lavori di ripristino della fascia verde a Casabianca. Un’opera attesa che vede in questi interventi tutte quelle azioni propedeutiche ad ottenere poi il risultato finale, ovvero una riqualificazione importante dell’area.

"È il primo passo di una sorta di restyling della fascia verde – ha detto l’assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Ciarrocchi - l’attuale impianto di irrigazione non riusciva a garantire la copertura di tutta l’area ed i tecnici hanno pensato di individuare un altro pozzo per attingere acqua da due fonti. Ricordo che una volta completato ed ammodernato l’impianto, si passerà alla risemina del prato, opera che realizzeremo insieme al CIIP. Nel complesso si tratta di un investimento strategico e fondamentale per il nostro lungomare e per il quartiere, in attesa del progetto per la riqualificazione dell’intero viale di accesso a Casabianca".

Seguiranno le operazioni preliminari alla messa in funzione del pozzo ed il collegamento elettrico all’impianto di irrigazione esistente.

"Lavori importanti finalizzati a migliorare e riqualificare questa fascia verde che tanto rappresenta per la città e per la costa, tanto da essere un’area importante anche in funzione di accoglienza turistica soprattutto nel periodo estivo e balneare, un’oasi di verde preziosa per le famiglie e sempre molto apprezzata e goduta da residenti e turisti che potranno constatare con quest’azione dell’Amministrazione Comunale di riqualificazione i benefici futuri", ha detto l’assessore al turismo Annalisa Cerretani.