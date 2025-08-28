Al via i lavori per la rotatoria. Viabilità di Campiglione in tilt

Basta poco per mandare in tilt la viabilità di Campiglione, basta poco per complicare la vita agli automobilisti. Quando poi il problema è di una certa rilevanza, il disagio si fa complesso. Capita all’imbocco della nuova Lungotenna, martedì pomeriggio il sindaco Calcinaro aveva annunciato che il giorno dopo la zona avrebbe avuto importanti modifiche alla viabilità per l’avvio dei lavori di realizzazione della rotatoria. Lo stesso martedì pomeriggio però ci si è resi conto che proseguire con il doppio senso di marcia, in quell’area, anche solo per qualche ora in più sarebbe stato molto pericoloso, troppo stretti gli spazi per i mezzi pesanti, un camion si è inceppato e tutto il traffico dietro. Per questo si è deciso, anche senza aver predisposto l’apposita segnaletica, di chiudere in anticipo, con gli automobilisti del tutto disorientati, le code in continuo aumento, l’esasperazione alle stelle. Il dirigente della Provincia Gian Luca Rongoni spiega che i disagi sono inevitabili ma contenuti nel tempo: "Chiudere in corso d’opera ci ha chiaramente costretti a cambiare strategia improvvisamente, i cartelli non erano pronti, il disagio era inevitabile. Se si fosse verificato un incidente si rischiava la paralisi di tutto il traffico molto a lungo".

Dunque si procede oggi a senso unico in direzione Campiglione scendendo da Fermo, a salire invece non c’è verso, bisogna passare per la Mezzina e salire per Girola, magari poi utilizzando la nuova bretella che ancora non è nelle abitudini dei fermani: "La nuova bretella aiuta molto ma viene usata poco, prosegue Rongoni, chi viene da monte per arrivare a Fermo non può fare il ponte di Tenna ma passa per Girola e sale su. Abbiamo garantito l’accesso alla lottizzazione di via Trasimeno, dove sono diverse attività. In queste ore la situazione è un po’ migliorata, entro poche ore arriverà la segnaletica maggiore". L’obiettivo, con la pazienza di tutti, è garantire che tutto si chiuda con due settimane di lavori intensi: "Un obiettivo fondamentale è terminare la rotonda per il 13 settembre, proprio per evitare l’inizio della scuola con il traffico importante in direzione Fermo. Siamo stati celeri, i lavori si sono interrotti solo la settimana di Ferragosto, l’impegno è massimo ma sarà inevitabile qualche disagio". Ieri mattina la confusione regnava sovrana, gli automobilisti che arrivavano da monte non incontravano segnali prima della zona commerciali, dove poi dovevano girare e tornare indietro, per riprendere la lontana Mezzina. Gli stessi commercianti hanno preso carta e penna per lamentarsi della mancata condivisione, per un territorio di competenza provinciale ma che ricade sotto due comuni confinanti, Fermo e Monte Urano: "Innanzitutto, a saperlo prima, ci si sarebbe potuti organizzare con i nostri clienti, che per arrivare (se arriveranno più) e andare via avranno i maggiori problemi. Perché nessuno ci avvisa o ci tiene da conto? Riteniamo questo periodo uno dei peggiori per la viabilità e le nostre attività visto l’aumento dei mezzi per la ripresa delle attività e poi tra qualche giorno anche delle scuole. Da ultimo, ci chiediamo ancora che fine abbia fatto la rotonda che doveva esserci al posto dell’incrocio all’ingresso delle nostre attività, che da 10 anni almeno ci viene offerta e poi rinviata: quella sarebbe stata d’aiuto per le nostre attività, per agevolare i nostri clienti ma a quanto pare noi non contiamo abbastanza per spostare certi equilibri politici".

I commercianti chiedono al presidente della Provincia e a tutti i sindaci se ci si rende conto dei danni che si fanno alle attività commerciali di tutta la zona: "I sindaci Leoni e Calcinaro che ci mandano ora una comunicazione urgente, pensano di tutelarci così? Non vorremmo siano stati accelerati i lavori, senza considerare minimamente i disagi, per poter fare qualche taglio di nastro a favore di fotocamera come spot elettorale. Siamo contenti che la strada venga ampliata e anche che ci sia una rotonda di accesso, ma siamo sconcertati dalla sorpresa e dal disagio enorme provocato a tutti e due i comuni e i quartieri. Senza nessuna riunione di concertazione o preavviso, ci sembra profondamente scorretto e contro la politica che vorremo per il nostro territorio".

Angelica Malvatani