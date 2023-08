Al via i ripascimenti a Porto Sant'Elpidio: 850mila euro di lavori

Ammonta a 600mila euro lo stanziamento della Regione Marche a favore del Comune di Porto Sant’Elpidio per l’intervento di ripascimento che interesserà i paraggi tra le foci dei fiumi Chienti e Tenna. Un intervento che richiederà anche la compartecipazione del Comune con ulteriori 250mila euro di risorse proprie. I lavori si inseriscono nel programma di difesa della costa che sta vedendo il posizionamento delle scogliere emerse. "Gli 850mila euro appena erogati dalla Regione saranno importanti per portare avanti un obiettivo storico quale è la protezione del nostro litorale - commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella - e i ripascimenti in programma vanno di pari passo con le scogliere".

Questo finanziamento consente inoltre di liberare risorse già impegnate nel progetto di difesa della costa, per destinarle, insieme alle economie ottenute con i ribassi d’asta in fase di appalto, alle fasi successive del posizionamento delle scogliere.

"E’ un ulteriore impegno importante, volto a prevenire eventi che possano mettere in pericolo la cittadinanza e arrecare seri danni alle infrastrutture - conclude il vicesindaco Andrea Balestrieri - per questo ringrazio il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore Stefano Aguzzi e il consigliere regionale Andrea Putzu".