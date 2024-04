Al via il 15esimo. Libro vivo festival

Sarà inaugurata oggi alle 11 e proseguirà fino al 23 aprile l’11esimo ‘Libro Vivo festival a palazzo Sant’Agostino. La manifestazione è stata realizzata con la biblioteca comunale, l’Archeoclub e ‘Nati per Leggere’ e alcune case editrici del territorio. Il 18 e 19 aprile il corso di formazione per formatori rivolta alla lettura per tutti col il supporto di Inbook e libri in simboli. Ci saranno diversi incontri con gli autori, infatti, proprio oggi alle 11 in occasione dell’apertura del Festival ci sarà la presentazione del libro ‘Il mio nome è Carola’ di Patrizia Baglioni, seguirà il corso di Lis (Linguaggio dei segni) con Diletta Coppola. Sabato 20 aprile alle 16,30 presentazione di ‘Frolla biografia di un sogno’ di Elisa Caporalini; a seguire inaugurazione della panchina letteraria al parco Tigno. Il 21 Aprile alle 16,30 laboratorio di scrittura in braille per bambini e ragazzi. Il 22 aprile alle 17 si terrà ‘Parole di latte’ incontro per genitori con bimbi da 0-6 anni. Info 0734-962609.