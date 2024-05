Al via il 21esimo Palio di San Paolo. La sfida che coinvolge i quartieri

Con la sfilata delle delegazioni ha preso ufficialmente il via la 21esima edizione del Palio di San Paolo. Una sfida popolare che vede impegnate le contrade di Piane di Montegiorgio, che per circa un mese si scontrano e si incontrano in sfide di goliardia e sport con lo scopo unico di vivere la comunità. Lunedì sera presso il ristrutturato impianto sportivo di via Einstein di Piane con annesso parco verde, intorno alle 21 si è tenuta la sfilata con i gonfaloni delle rappresentative delle squadre che si contenderanno il Palio: Piazzal Sant’Angelo, Pian del Sasso, Querciabella, Fonte Tavola, Fonterimana, Stazione, Molino, Pian della Noce, Castrucciari, purtroppo quest’anno Rioberto non parteciperà alla sfida. Subito dopo il saluto istituzione da parte del vice sindaco Alan Petrini, e la benedizione del Palio da parte di don Daniel parroco di Piane, sono iniziate le prime gare del torneo di calcio a 5 maschile e dei tornei di bocce maschile e femminile.

"Ormai il Palio di San Paolo è un appuntamento consolidato della primavera della comunità di Piane – commenta Marco Ramadori, che coordina la parte organizzativa della manifestazione – sono stati confermati tutti gli appuntamenti classici della manifestazione: i tornei di calcio a cinque, di bocce, briscola a squadre per arrivare alla corsa dei somari. Si tratta di competizioni che impegna giovani e meno giovani, che si sfidano con un sano spirito di competizione, ma poi alla fine a vincere è la volontà di stare insieme di divertirsi e fare comunità, il motto della manifestazione infatti è ‘Viva il Palio dell’amicizia’. Quest’anno è stata introdotta una novità, il Palio verrà assegnato dalla sommatoria dei punti che le contrade otterranno dalle singole competizioni".

Il programma delle varie competizioni è molto fitto, ogni sera si terranno una o due gare, il 9 giugno ci sarà la classica ‘Passeggiata del Palio’, cha partirà dalla chiesa di San Paolo e seguendo il sentiero di ‘Viarum’ raggiungerà la villa Fontebella. Il 22 giugno ci sarà il ‘Contrade e quale Show’, sfida canora dove si valuta la costruzione del personaggio e dell’esibizione; il 23 giugno finale del torneo di bocce; il 26 finale del torneo di briscola a coppie; il 27 finale del torno di calcio a 5. A chiudere il programma la sfida più bella e divertente, il 30 giungo la corsa dei somari a cui seguirà la consegna del Palio e la successiva festa.

Alessio Carassai