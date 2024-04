Al via il corso di volontariato socio sanitario

Al via il 29esimo corso di formazione dell’Avulss di Fermo per il volontariato socio-sanitario. Il corso è gratuito e si svolgerà fino al 1 giugno 2024 tutti i sabati dalle 16 e 30 alle 18 e 30 e tutti i mercoledì dalle 21 alle 23, al Teatrino della Casa di riposo Sassatelli, in via del Colle Vissiano a Fermo. Il corso è rivolto a chiunque voglia fare un percorso di crescita personale e di avvicinamento al volontariato in modo consapevole, a beneficio di persone malate, sole, anziani o disabili, che si trovano in ospedale, in residenze protette o al loro domicilio. L’associazione Avulss è nata a Fermo nel 1989, promossa da padre Franco Scendoni, in quegli anni cappellano dell’ospedale geriatrico. Tanti gli anziani malati ben seguiti ma altrettanti quelli soli, senza alcuna assistenza, nemmeno ai pasti. La conoscenza con Mons. Canullo lo portò a conoscere l’Avulss di Macerata e le attività di sostegno ai più fragili che i suoi volontari portavano avanti. Il resto è storia: l’Avulss di Fermo ha prestato servizio presso gli ospedali e le case di riposo di Fermo e del fermano fino al 2020 quando il covid ha fermato ogni cosa. I tempi sono ormai maturi per riprendere l’attività e le collaborazioni.