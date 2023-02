Al via il restauro di tre capolavori

Da una idea della Venerabile Arciconfraternita della Pietà di Fermo e della restauratrice Maria Letizia Vallesi, che insieme alla collega Rossana Allegri sta seguendo i lavori di restauro e conservazione delle tele della Chiesa della Pietà, nasce ‘Un viaggio alla scoperta del restauro’, un progetto che partirà domani e che mira a coinvolgere tutti coloro che vorranno nelle fasi di restauro dei tre capolavori presenti nella Chiesa in Corso Cefalonia. Grazie infatti ad un contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, l’Arciconfraternita ha potuto proseguire con il progetto di restauro come il restauro delle tele presenti in Chiesa: ‘La Deposizione della Croce’ del Benigni, ‘San Girolamo e San Francesco d’Assisi’ di Luigi Fontana, e ‘San Bartolomeo, San Vincenzo de’ Paoli e San Niccolò di Bari’ di Luigi Gavazzi. Restauro che verrà realizzato nel laboratorio allestito nella Sala del Capitolo.