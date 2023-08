Al via la ’doppia’ festa de l’Unità

La 52esima edizione della Festa de L’Unità della Federazione di Fermo si apre all’insegna della condivisione: ad Amandola dal 12 al 15 agosto, in piazzale Ferranti, e a Montegranaro dal 24 al 27 e il 31 agosto, e dal 1° al 3 settembre presso il campo sportivo ‘La Croce’. "Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme", sosteneva Enrico Berlinguer, e lo ha sottolineato il segretario Pd della Federazione di Fermo, Luca Piermartiri, durante la conferenza stampa di ieri: "Due circoli del centrosinistra hanno lavorato in sintonia per portare sul territorio ospiti di rilievo nazionale, a dimostrazione dello stretto contatto con la segreteria regionale e nazionale. Il ringraziamento ai numerosi volontari che hanno messo in moto la grande macchina operativa nella quale alle figure storiche, come Carlo D’Alessio, è andato ad aggiungersi il gruppo dei Giovani Democratici, fondamentale per manovalanza e contenuti politici".

Ricco il programma consultabile anche sui canali social e sul sito del Pd provinciale. "Perché ancora le Feste dell’Unità? Oggi è importante più che mai - fa sapere il segretario del circolo di Amandola, Giuseppe Pochini - si parte il 12 agosto alle 18 con il dibattito su infrastrutture, ambiente e sanità delle aree interne, con Marta Bonafoni della segreteria nazionale, l’onorevole Irene Manzi, il senatore Francesco Verducci e Fulvio Esposito del Forum diseguaglianze e diversità; il 13 agosto alle 17.30, durante l’assemblea dei Giovani Democratici alla presenza della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, parleremo dei valori storici necessari per avvicinare i giovani alla politica; musica, spettacoli e buona cucina durante le serate fino al 15 agosto".

Anche a Montegranaro la kermesse sarà un’occasione per parlare non delle persone ma con le persone, attraverso dibattiti politici, ma anche a tavola con le specialità del territorio: "Giovedì 24 agosto, alle 20.45, sul tema delle comunità energetiche interverranno l’onorevole Chiara Braga, la sindaca di Monterubbiano nonché membro della direzione nazionale del Pd Meri Marziali e Carlo Baleani di Legambiente", ha aggiunto Riccardo Strappa, segretario dei Giovani Democratici di Montegranaro. Gran finale, domenica 3 alle 18, con il dibattito sul lavoro giovanile con l’onorevole Cecilia Guerra e Alessandro De Grazia della Cgil Fermo.

Gaia Capponi