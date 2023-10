Al via l’annata degli scout nella parrocchia di San Giovanni:: "Abbiamo avuto nuovi ingressi"

È iniziato sabato pomeriggio nei locali della parrocchia di San Giovanni di Montegiorgio il nuovo anno del gruppo scout, una esperienza ricca di esperienze umane a formative per bambini e ragazzi dagli 8 a 21 anni che si rinnova con continuità da oltre 50 anni. A rendere unica questa esperienza il fatto che molte delle attività si svolgono a contatto diretto con la natura, in spirito di fratellanza e servizio gratuito al prossimo, per raggiungere autonomia, capacità di compiere scelte consapevoli. Il gruppo scout montegiorgese svolge sempre numerose attività, per fare un accenno, lo scorso agosto, i ragazzi del Clan (16-21 anni) hanno raggiunto Casal di Principe, ospitati in un bene confiscato, sede del Comitato don Peppe Diana dove hanno trascorso cinque giorni ricchi di incontri e testimonianze toccanti dei protagonisti diretti della lotta alla Camorra, tra cui Augusto Di Meo, testimone dell’omicidio di don Peppe Diana. A conclusione dell’esperienza, il Clan ha tenuto un concerto gratuito nel piazzale del bene confiscato. Mentre i lupetti hanno svolto il campo estivo sui Sibillini per vivere l’avventura dello scoutismo in forma autentica. "La giornata che inaugura il nuovo anno è andata molto bene – commenta lo staff del gruppo scout – i ragazzi e bambini che già frequentavano gli scout gli scorsi anni sono ritornati entusiasti. Abbiamo avuto anche diversi ingressi, segno che il metodo educativo scout ancora è apprezzato dai genitori e riesce ad essere al passo con i tempi nonostante si fanno attività in controtendenza rispetto alle tendenze della società. Crediamo molto nel contatto diretto con la natura e nelle relazioni tra noi, stiamo allestendo un ricco programma di esperienze. Per chi fosse interessato c’è ancora possibilità di iscriversi, le riunioni si terranno tutti i sabati nei locali di san Giovanni".

a. c.