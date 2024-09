Al via le serate di ’Pedaso in Jazz’. La musica invade il centro storico

Ha preso il via ieri a Pedaso per concludersi domani sera, l’attesa rassegna ‘Pedaso in Jazz’ evento ormai parte integrante dell’estate pedasina dalla grande attrattiva culturale. La rassegna è proposta dal Comune che si avvale della collaborazione della Pro loco e di Cantiere Eventi, e si svolge con la direzione artistica di Michele Sperandio. I concerti si svolgono nella centralissima area pedonale di Viale della Repubblica sempre alle 21.30 con ingresso libero. Protagonista del palco di questa sera, sarà il progetto ‘Percorsi Obliqui’ del chitarrista Giacinto Cistola, affiancato da Peppe Giampietro alla batteria, Roberto Marchetti al sax e Cristian Biondi al basso. Il quartetto offre una proposta esclusiva di composizioni originali e accertato coinvolgimento. Chiude la rassegna domani, Simone Maggio Trio con Massimo Morganti come special guest. La formazione nasce da una collaborazione tra Simone Maggio, al pianoforte, Lorenzo Scipioni al contrabbasso e Michele Sperandio alla batteria. Il trio si muove sulle vie del jazz di matrice europea, soprattutto nel paradigma della sua ricerca che sperimenta i linguaggi e i percorsi che si sono allontanati dagli idiomi del jazz ‘storico’, espandendo così le possibilità di esplorazione e sperimentazione, usando appunto l’elemento improvvisazione e composizione sempre più a servizio di una ricerca personale, che tende a trascendere e superare stili e manierismi, trovando in questa via una voce propria.

In occasione di ‘Pedaso in Jazz’ il trio ospiterà il trombonista Massimo Morganti, e si esibirà con un repertorio prevalentemente originale. La tre giorni di musica è iniziata ieri con il concerto dell’ospite internazionale e il suo quartetto: ad esibirsi Jerry Weldon, uno dei sassofonisti più influenti sulla scena jazz New Yorkese e mondiale. Standard della tradizione afroamericana e brani originali hanno dato vita ad un concerto dal forte impatto sonoro, ricco di swing. La rassegna si svolge con il sostegno di impresa Splendiani, Cna Fermo, Qualis Lab analisi cliniche, Assifirmum ed Ecoelpidiense. "Siamo molto soddisfatti del fatto che ‘Pedaso in Jazz’ sia ormai un evento consolidato nell’attesa e di forte richiamo per la cultura della musica – dice il vicesindaco Giuseppe Galasso – un traguardo raggiunto grazie a Cantiere Eventi e alla direzione artistica di Sperandio che permette di portare a Pedaso nomi di caratura internazionale. Proprio per questo stiamo valutando la possibilità di proporre una rassegna di ‘Pedaso in Jazz’ anche per la stagione invernale. Un’occasione che ci permetterebbe di offrire buona musica dando nuova linfa artistica al cineteatro Valdaso".

Paola Pieragostini