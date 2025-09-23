Al via Lineapelle e Simac: "Aziende in vetrina alle fiere"

Numerose aziende del fermano parteciperanno da oggi fino a venerdì a due importanti fiere di settore: Lineapelle e Simac. Complessivamente nei padiglioni di FieraMilano a Rho saranno presenti 1.150 espositori che sono concerie, accessori e componenti, tessuti e materiali sintetici provenienti da 36 nazioni presenteranno durante la prossima edizione di Lineapelle le collezioni riferite alla stagione Autunno/Inverno 2026/2027. La loro eccellenza creativa e manifatturiera offrirà alla filiera l’occasione di confrontarsi su progetti e prospettive, nell’ambito di una congiuntura internazionale che rimane particolarmente complicata e instabile sotto il profilo economico, finanziario e geopolitico. La lunga e generalizzata crisi dei consumi di lusso unita alle conseguenze delle problematiche belliche e commerciali a livello internazionale continua, infatti, a deprimere la filiera della moda e del lusso, mettendo duramente alla prova la resistenza di aziende che vedono contrarre i volumi di produzione, i fatturati e i margini, le possibilità di programmazione della propria attività. È una crisi strutturale, quella in corso, che sta trasformando la fisionomia della manifattura globale e i suoi paradigmi. Lineapelle, in questo senso, diventa un momento essenziale di confronto, analisi e networking ad ampio spettro. In un momento storico caratterizzato da profondi cambiamenti per la fashion industry, Lineapelle si propone come un vero e proprio laboratorio di futuro. L’eccellenza artigianale sarà protagonista del ricco programma di workshop di In The Making, progetto sviluppato in collaborazione con Giorgio Linea. La grande spinta dell’Intelligenza Artificiale sarà, a sua volta, protagonista di un hub dedicato a startup e progetti di machine learning applicati alla moda e alla sua filiera.

Un’area talk, invece, ospiterà il rinnovato palinsesto degli Science Based Fashion Talks (organizzati in collaborazione con Spin360), una serie di approfondimenti sulle tematiche di più stretta attualità per il settore conciario (per esempio: il regolamento anti-deforestazione EUDR) e alcuni seminari sulle ultime tendenze di consumo. Lineapelle si presenta all’appuntamento di settembre 2025 forte non solo della sua leadership globale, ma anche delle sinergie espositive con Simac Tanning Tech (la manifestazione di riferimento per il settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria), che si svolgerà in stretta concomitanza di date e spazi, e Filo (manifestazione internazionale B2B dedicata ai filati e alle fibre di altissima gamma, rivolta a tessitura, maglieria, arredamento e tessile tecnico), in programma il 23 e 24 settembre 2025 sempre a Fiera Milano Rho.

v.b.