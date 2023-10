Al via una mostra nel nome di Bogliardi e della galleria del Milione

Si terrà oggi alle 16 al teatro comunale di Monte Vidon Corrado la presentazione del catalogo della mostra ‘Oreste Bogliardi e gli amici del Milione’. Opere a cura della direttrice del Centro studi e della Casa Museo Licini, Daniela Simoni e di Franco Tagliapietra, storico dell’arte, già docente delle Accademia di Belle Arti di Venezia e di Brera, con la collaborazione di Arianna Ghilardotti, traduttrice e editor, nonché nipote dell’artista. Dopo i saluti del sindaco Giuseppe Forti, interverranno i curatori insieme a Stefano Bracalente, vice direttore del Centro studi e autore di un saggio in catalogo. Il volume fa parte della collana dei ‘Quaderni Liciniani’ ed è edito da Ephemeria. "La mostra e il catalogo offrono – afferma Daniela Simoni – l’opportunità di riscoprire Bogliardi, il cui nome è scritto nelle pagine della storia dell’arte per essere stato uno dei fondatori dell’astrattismo italiano, e dall’altro di approfondire la storia della galleria del Milione, dove ha esposto anche Licini, osservatorio negli anni ‘30 delle più significative esperienze artistiche in ambito europeo". "Il ricco catalogo che presentiamo costituisce la testimonianza del rigoroso lavoro di ricerca condotto dal Centro studi Licini – commenta Forti –, attivando proficue collaborazioni con istituzioni, enti e studiosi". Al termine sarà possibile visitare la mostra, per info 334.9276790.

a. c.