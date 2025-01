Alaleona, domenica col teatro per ragazzi

Secondo appuntamento con la stagione di ‘Teatro Ragazzi’ a Montegiorgio, oggi 19 gennaio alle 17,17 andrà di scena al Teatro Alaleona ‘Il viaggio di tartaruga tranquilla piepesante’ proposto dalla Compagnia ‘Fratelli di taglia’ di Rimini. Uno spettacolo adatto ad un pubblico per bambini di 3-7 anni, con maschere, oggetti, videoproiezioni e canto dal vivo e attori. La rassegna fortemente voluta dall’assessorato alla cultura, vuole essere l’occasione di far conoscere la magia del teatro anche ai giovanissimi. La vicenda narra la storia di una placida e ostinata tartaruga che viene a sapere che il suo amico leone, Re degli animali, sta per sposarsi, e si mette in cammino per partecipare alla festa. Lungo la strada incontra diversi animali tra cui il ragno Fatimo Crocedifilo che la prende in giro per la sua lentezza e vuole giocare a nascondino, la sua amica chiocciola Serasade Scialucente che la invita alla finale della gara dei 100 millimetri alle Olentiadi, Gastone il Lucertolone che le canterà una ballata e molti altri. Ma le tartarughe, si sa, arrivano sempre a destinazione, e anche Tranquilla ce la farà, dimostrando per l’ennesima volta che chi va piano va sano e va lontano. Una piccola favola contemporanea che si ispira alla tradizione classica.

a.c.