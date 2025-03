Alaleona fuori dall’elenco dei teatri storici: polemica tra Cesetti e Ortenzi

Si riaccende la miccia sull’esclusione del Teatro Domenico Alaleona dall’elenco dei teatri storici delle Marche per il riconoscimento di patrimonio Unesco, ma ci sono ancora tanti nodi da sciogliere a livello regionale. Il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ all’interno della linee programmatiche del Bilancio, aveva presentato un emendamento per chiedere all’Amministrazione di difendere il teatro di Montegiorgio.

"Nel 2022 è stata fatta in Regione una riunione in cui veniva presentato il progetto dei teatri storici – spiega il consigliere Fabrizio Cesetti – e voi come Amministrazione avevate dato il vostro consenso, e di questo mi ha dato conferma l’assessore regionale a seguito ad una mia interrogazione. Poi adesso avete chiesto accesso agli atti, sembra che voi eravate a conoscenza di tutta la procedura e non avete fatto nulla per difendere il Teatro Alaleona".

"A questa mozione voteremo contro perché stiamo trattando la valorizzazione dei beni culturali di Montegiorgio – afferma il sindaco Michele Ortenzi – cosa che stiamo facendo da anni, e comunque il Teatro Alaleona si difende da solo ospitando numerosi eventi tutti molto partecipati. Sulla questione teatri storici alla prima riunione eravamo presenti, venne presentata una bozza di progetto in cui si spiegava che bisognava fare una scrematura, ma che alla fine quasi tutti avrebbero avuto un bollino di riconoscimento. Alla seconda riunione non siamo andati, ci aspettavamo una informativa, che invece non è arrivata e abbiamo presentato non una, ma due accessi agli atti. Alla prima ci hanno risposto alla seconda ancora no. Le motivazioni dell’esclusione sono tutti opinabili. Nessuno è mai venuto a visionare il teatro, ci hanno chiesto una scheda tecnica, ma dalla risposta che ci hanno fornito penso che non abbiano neppure visionato il documento. Aspetteremo la risposta, poi valuteremo ma è assurdo lasciare fuori teatri bellissimi unici nelle Marche".

Alessio Carassai