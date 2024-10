Albanese si aggiudica il premio del festival

Sarà consegnato domenica, a conclusione del Festival ‘Libri a 180 gradi’ il primo premio della quarta edizione del Premio ‘Libri a 180 gradi – Città di Sant’Elpidio a Mare’ e, tra i cinque finalisti, la giuria composta dal gruppo di lettura della biblioteca comunale ‘Antonio Santori’, ha ritenuto meritevole il romanzo di Ornella Albanese, ‘La regina senza trono’ (Mondadori), cui sarà corrisposto un premio di 1000 euro. Al concorso destinato alle opere di narrativa italiana che siano state pubblicate per la prima volta tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024, avevano partecipato venticinque autori e tra le loro opere il Comitato tecnico ne aveva selezionate cinque. La premiazione dunque avverrà nell’ultima delle tre giornate del festival che quest’anno si svolge all’interno della biblioteca comunale per spostarsi, domenica sera, all’auditorium ‘Giusti’. Il programma prevede domani (ore 18) la presentazione del libro ‘La Banda Cimarosa’ di Lorenzo della Fonte, interviene Roberto Vespasiani. Il 19 ottobre, sempre alle ore 18 e sempre in biblioteca, presentazione del libro ‘Armonia’ di Cecilia Tomassini.

Domenica, infine, alle ore 18 (in biblioteca), sarà presentato il libro dell’autore e interprete fermano, Gianluca Marinangeli, dal titolo ‘La sindrome del terzo panino’. Modera gli incontri il personale della biblioteca comunale. Il festival si conclude alle ore 20,30, al ‘Giusti’ con la premiazione di Ornella Albanese e la presentazione del libro ‘Ogni cosa è per Giulia’ di Lucia Tancredi intervistata da Cesare Catà. L’ingresso è libero.

Della cinquina finalista facevano parte Lisa Ginzurg con ‘Una piuma nascosta’ (Rizzoli), Maria Rosaria Selo con ‘Vincenzina non lo sa’ (Mondadori), Paolo Ciampi, ‘Il babbo di Pinocchio’ (Arkadia editore) e la Cristina Battocletti con ‘Epigenetica’ (La Nave di Teseo).

Marisa Colibazzi