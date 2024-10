Albanesi: "Bando per le mura storiche. Persa ancora una grande opportunità"

"Per il secondo anno consecutivo, abbiamo perso un’importante opportunità, visto che l’amministrazione comunale non ha partecipato al bando regionale per il recupero e valorizzazione delle mura storiche". E’ la riflessione della capogruppo di minoranza consiliare Annamaria Albanesi, che contesta la scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Meri Marziali, di non aderire allo specifico bando. "Eppure – prosegue la capogruppo – la ‘ristrutturazione completa delle mura castellane’ era inserita nel programma elettorale della maggioranza, così come la Giunta ha inserito la ‘il progetto di recupero delle mura castellane e valorizzazione del percorso delle mura cittadine’ nel Documento unico di programmazione semplificato 2024/26". La minoranza consiliare, ribadisce la sua contrarietà alla scelta politica della maggioranza. "Non partecipare è stato un grave errore – prosegue Albanesi – considerando l’importanza di poter essere anche solo in graduatoria. Non aderire invece significa aver perso un’occasione preziosa per la vita delle nostre mura e per il rilancio del turismo nel centro storico. Abbiamo una cinta muraria sforzesca tra le più belle delle Marche – aggiunge – che restaurata, potrebbe essere un importante volano turistico, contribuendo alla rinascita delle attività commerciali. Ma per cogliere le opportunità, intercettare e sfruttare risorse dedicate, ci vuole capacità politica e amministrativa che è mancata, tanto più che se sostenuto da un buon progetto, Monterubbiano avrebbe avuto ottime possibilità di ottenere il contributo in quanto, insignito del riconoscimento ‘Bandiera Arancione’, avrebbe acquisito un ulteriore punteggio rispetto ad altri privi dello stesso. Viene spontaneo chiedersi – conclude Albanesi – la maggioranza ha intenzione di riqualificare le mura, visto lo stato in cui versano? Perché non ha colto questa opportunità? Forse dopo aver perso occasioni di finanziamento, contrarrà un nuovo mutuo?"

Paola Pieragostini